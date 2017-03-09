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Представлен первый постер седьмого сезона "Игры престолов"

13:21
  445 0
  • Постер к фильму
Постер к фильму
Появился первый постер к седьмому сезону сериала "Игра престолов". Об этом пишет Meduza.io

На лаконичном постере нет никаких деталей, которые могли бы намекнуть на содержание новых серий. Отметим, что, по сообщению канала НВО, премьера сезона состоится летом этого года.
 
Ранее сообщалось, что на Мальте обрушилась одна из самых известных достопримечательностей архипелага, скала "Лазурное окно", на которой частично проходили съёмки сериала. 

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