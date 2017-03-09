Представлен первый постер седьмого сезона "Игры престолов"

Появился первый постер к седьмому сезону сериала "Игра престолов". Об этом пишет Meduza.io



На лаконичном постере нет никаких деталей, которые могли бы намекнуть на содержание новых серий. Отметим, что, по сообщению канала НВО, премьера сезона состоится летом этого года.