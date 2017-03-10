Муравьи для муравьедов: директор Калининградского зоопарка проведёт экскурсию для посетителей

В воскресенье, 12 марта, в Калининградском зоопарке пройдёт очередная экскурсия. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Двухчасовую экскурсию из цикла "Другой зоопарк" проведёт руководитель заведения, Светлана Соколова. Посетителям расскажут, почему зебр и страусов поселят под одной крышей, где берут муравьёв для муравьедов и зачем орангутангам одеяла, а также ответят на другие вопросы.

Рекомендуемый возраст участников экскурсии – 12+. Посетителям напоминают, что большая часть прогулки пройдёт на улице, поэтому надо очень тепло одеться.

Начало экскурсии в 11:00. Сбор – у вольера енотов у центрального входа. Стоимость участия – 50 рублей с человека + плата за входной билет (взрослый – 200 руб, детский – 50 руб. Детям до 3 лет вход бесплатный.