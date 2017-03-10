Афиша
Афиша
10 марта 2017 г. 20:48
61 463 пользователей
за 24 часа на сайте
58.95 -0.37
Курс ММВБ на 10 марта 2017, 20:00
62.94 +0.18
Курс ММВБ на 10 марта 2017, 20:00
14.53 -0.14
Курс ЦБ на 11 марта 2017
Афиша klops Новости Общество

Муравьи для муравьедов: директор Калининградского зоопарка проведёт экскурсию для посетителей

20:24
  92 0
  • Фото пресс-службы Калининградского зоопарка
Фото пресс-службы Калининградского зоопарка
В воскресенье, 12 марта, в Калининградском зоопарке пройдёт очередная экскурсия. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
 
Двухчасовую экскурсию из цикла "Другой зоопарк" проведёт руководитель заведения, Светлана Соколова. Посетителям расскажут, почему зебр и страусов поселят под одной крышей, где берут муравьёв для муравьедов и зачем орангутангам одеяла, а также ответят на другие вопросы.
 
Рекомендуемый возраст участников экскурсии – 12+. Посетителям напоминают, что большая часть прогулки пройдёт на улице, поэтому надо очень тепло одеться. 
 
Начало экскурсии в 11:00. Сбор – у вольера енотов у центрального входа. Стоимость участия – 50 рублей с человека + плата за входной билет (взрослый – 200 руб, детский – 50 руб. Детям до 3 лет вход бесплатный.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Саксофонист из США, "Трейнспоттинг" и балет: чем заняться в Калининграде 10–12 марта
09 марта 201718:15
  656 0
Саксофонист из США, "Трейнспоттинг" и балет: чем заняться в Калининграде 10–12 марта
Самый жестокий и печальный из серии о "Людях X": каким получился "Логан"
Фото горячей новости
09 марта 201717:26
  1109 0
Меня ощущали чуть ли не классиком
Фото горячей новости
09 марта 201715:22
  526 0 Калининград
Изменить что-то глобально может только атомная бомба
Фото горячей новости
02 марта 201714:52
  1629 1 Калининград
В "Янтарь-холле" пройдёт гала-концерт фестиваля КВН "Светлогорск-2017"
Фото горячей новости
28 февраля 201713:03
  1390 0

Лента новостей

Картинка
Муравьи для муравьедов: директор Калининградского зоопарка проведёт экскурсию для посетителей
20:24
  92 0
Картинка
Представлен первый постер седьмого сезона "Игры престолов"
09 марта 201713:21
  854 0
Картинка
В Кафедральном соборе пройдёт цикл лекций "Иммануил Кант в творчестве А.С. Пушкина"
09 марта 201712:37
  350 0
Картинка
"Твой Бро": Легенды синти-попа Alphaville выступили в "Янтарь холле"
09 марта 201711:36
  649 1 Калининград
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo