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В Калининградском зоопарке пройдёт День белька

15:29
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  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Калининградский зоопарк проведёт праздник, посвящённый детёнышам тюленя, — День белька. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие состоится в воскресенье, 19 марта, в 13:00. Гостей ожидают показательные кормления и медицинский тренинг балтийских тюленей, викторина с призами, лекция от сотрудников зоопарка. Каждый желающий сможет измерить, взвесить и исследовать балтийского тюленя, нерпу, обыкновенного тюленя и морскую свинью во время урока-игры "Я — тюлень!", который пройдёт в конференц-зале.

В начале весны в зоопарке на свет появились сразу три белька — детёныша тюленя. 

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