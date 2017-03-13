В Калининградском зоопарке пройдёт День белька

Калининградский зоопарк проведёт праздник, посвящённый детёнышам тюленя, — День белька. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Мероприятие состоится в воскресенье, 19 марта, в 13:00. Гостей ожидают показательные кормления и медицинский тренинг балтийских тюленей, викторина с призами, лекция от сотрудников зоопарка. Каждый желающий сможет измерить, взвесить и исследовать балтийского тюленя, нерпу, обыкновенного тюленя и морскую свинью во время урока-игры "Я — тюлень!", который пройдёт в конференц-зале.