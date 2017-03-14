В Ботаническом саду открывается экскурсионный сезон

В Ботаническом саду им. И. Канта в Калининграде открывается сезон экскурсий. Об этом сообщается на странице учреждения "ВКонтакте"



Гости могут посетить групповые и индивидуальные экскурсии с 15 марта. Они будут проводиться по средам с 10 до 15 часов. Необходимо заранее записаться по тел. 89097775573 или 89114895799. Длится экскурсия час-полтора.



Отмечается, что пенсионеры, школьники с 11 лет и студенты имеют право на покупку льготного входного билета.