Калининградский зоопарк продлил время работы на два часа

В Калининградском зоопарке посетители теперь могут гулять на два часа дольше, чем раньше. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

До 30 апреля время работы зоопарка — с 9:00 до 19:00, а не до 17:00, как раньше. Кассы будут закрываться в 18:00. В пресс-службе отметили, что стоимость билетов при этом остаётся прежней.