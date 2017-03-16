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Калининградский зоопарк продлил время работы на два часа

11:42
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Фото из архива Клопс.Ru
В Калининградском зоопарке посетители теперь могут гулять на два часа дольше, чем раньше. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
 
До 30 апреля время работы зоопарка — с 9:00 до 19:00, а не до 17:00, как раньше. Кассы будут закрываться в 18:00. В пресс-службе отметили, что стоимость билетов при этом остаётся прежней.
 
Напомним, в воскресенье, 19 марта, в зоопарке пройдёт день белька, посвящённый балтийским тюленям. 
 

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