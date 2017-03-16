Шишкин, Левитан и Бенуа: в Художественной галерее открывается выставка "Путешествие во времени"

В Калининграде откроется экспозиция, на которой можно будет увидеть картины выдающихся мастеров русской живописи. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской художественной галереи.



Посетители увидят экспонаты из коллекции Музея изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск), который обладает одной из самых богатых коллекций русского искусства XVIII — начала XX веков. В Калининград уже привезли более сорока произведений живописи, большинство из них в авторских рамах. Среди картин — работы Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Владимира Маковского, Арсения Мещерского, Александра Бенуа. "В отдельном блоке выставки будут представлены пейзажи "русских импрессионистов": Константина Коровина, Константина Юона и других. Картины участников знаменитого объединения художников конца 1890-х "Мир искусства": Зинаиды Серебряковой, Филиппа Малявина, Степана Яремича и др.", — отметили в пресс-службе.



Выставка "Путешествие во времени" откроется в 17:00 в четверг, 16 марта, и продлится до 28 мая.