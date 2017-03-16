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Шишкин, Левитан и Бенуа: в Художественной галерее открывается выставка "Путешествие во времени"

12:53
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Фото пресс-службы Калининградской художественной галереи
В Калининграде откроется экспозиция, на которой можно будет увидеть картины выдающихся мастеров русской живописи. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской художественной галереи.

Посетители увидят экспонаты из коллекции Музея изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск), который обладает одной из самых богатых коллекций русского искусства XVIII — начала XX веков. В Калининград уже привезли более сорока произведений живописи, большинство из них в авторских рамах. Среди картин — работы Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Владимира Маковского, Арсения Мещерского, Александра Бенуа. "В отдельном блоке выставки будут представлены пейзажи "русских импрессионистов": Константина Коровина, Константина Юона и других. Картины участников знаменитого объединения художников конца 1890-х "Мир искусства": Зинаиды Серебряковой, Филиппа Малявина, Степана Яремича и др.", — отметили в пресс-службе.

Выставка "Путешествие во времени" откроется в 17:00 в четверг, 16 марта, и продлится до 28 мая.

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1 комментарий Правила комментирования

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Лилия Балова
Лилия Балова #
13:32
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://eta.pe/parazitu
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