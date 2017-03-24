В Калининградском зоопарке сыграет симфонический оркестр

В зоопарке Калининграда выступит симфонический оркестр под руководством Аркадия Фельдмана. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



К исполнению запланирована музыкальная шутка К. Сен-Санса "Карнавал животных". "В оригинальном видеосопровождении гости услышат флейту-пикколо, кларнет, ксилофон, стеклянную гармонику, фортепиано, скрипки, альт, виолончель и контрабас", — отметили в пресс-службе. После выступления оркестра состоится зоовикторина, победители которой получат призы. Мероприятие состоится в 13:00 9 апреля в конференц-зале зоопарка.



"Карнавал животных" состоит из 14 частей, каждая из которых посвящена тому или иному зверю. Сам автор считал его несерьёзным и потому не разрешал издавать при своей жизни.