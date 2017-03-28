В Зеленоградске пройдёт очередной Fish Food Festival

В конце апреля в Зеленоградске начнётся традиционный Fish Food Festival. Об этом сообщается на сайте администрации города.



Мероприятие пройдёт с 28 апреля по 1 мая. На нём будут представлены гастрономические проекты Калининграда, Литвы, Польши. Гости смогут попробовать блюда из рыбы и морепродуктов, познакомиться с рецептами местных и зарубежных умельцев.



Палатки будут расположены на аллее Дружбы. В фестивале примут участие около сорока проектов.