В Зеленоградске пройдёт очередной Fish Food Festival

Главные темы дня
И панк, и розы, и премьер: как прошёл калининградский концерт "Последних танков в Париже"
26 марта 201716:57
1466 1 Калининград
Какой смысл записывать новый альбом?
15 марта 201713:23
2190 0 Калининград
В Калининграде пройдёт XXI фестиваль студенческих и молодёжных театров "Равноденствие" (программа)
14 марта 201713:12
1078 0
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.