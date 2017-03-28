Гигантский рыбный пирог и соревнования по подводной охоте: в Светлогорске состоится гастрономический фестиваль

В Светлогорске пройдёт гастрономический фестиваль рыбных блюд. Об этом сообщается на сайте муниципального района.



Мероприятие состоится 23 апреля на площадке у Театра эстрады "Янтарь холл". " Широкий ассортимент рыбных блюд и специальные предложения от рестораторов, приятные скидки на проживание от отельеров, разноплановая культурно-развлекательная программа, учитывающая интересы и детей, и взрослых, — вот основные составляющие праздника, уже ставшего традиционным для Светлогорска", — отмечает администрация.



Программа начнётся в 12:00 и продлится до 18:00. Гостей праздника ожидают соревнования по подводной охоте с рыбным аукционом, кулинарные конкурсы, рыбный рынок, ярмарка мастеров прикладного творчества, концертная программа с розыгрышем призов от спонсоров фестиваля, интерактивные игры, квесты, флешмобы и гвоздь программы — гигантский рыбный пирог.