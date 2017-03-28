В Калининграде пройдёт благотворительный концерт в пользу бездомных кошек
Калининградские танцовщицы трайбла проведут благотворительный вечер в пользу приюта для бездомных животных "Кошкин дом 39". Об этом сообщается на странице мероприятия "ВКонтакте"
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В субботу, 8 апреля, в культпросветпространстве "Катарсис" на ул. Озерова выступят Magenta J, Amber Tribe, Amdjad, Free Quarter Tribal Flock, Iridan и Наталья Кубышина — это все исполнительницы трайбла в Калининграде. Начало концерта в 20:00. Все средства, которые удастся собрать этим вечером, пойдут на содержание и лечение бездомных кошек из приюта "Кошкин дом 39".
Трайбл — это стиль музыкальной импровизации, появившийся в 80-х годах прошлого века. Его изобрела американка Каролина Нериккио.
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