Летом 2017 года в Калининграде пройдут мастер-классы по джазовой импровизации на органе. Их проведут два известных органиста из России и Германии. Об этом сообщил титулярный органист кафедрального собора Евгений Авраменко в среду, 29 марта, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"

"Летом, с 10 по 17 июля, у нас будут мастер-классы по импровизации и интерпретации. Приезжают два известных музыканта. Народный артист Владимир Хомяков — кстати, он был первым органистом в кафедральном соборе Калининграда. И немецкий органист, блестящий виртуоз и композитор Томаш Гланц. То есть такого рода мастер-классы по джазовой импровизации на органе в России ещё не проводились", — рассказал Евгений Авраменко.