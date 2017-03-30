В Калининграде пройдут мастер-классы по джазовой импровизации на органе
Летом 2017 года в Калининграде пройдут мастер-классы по джазовой импровизации на органе. Их проведут два известных органиста из России и Германии. Об этом сообщил титулярный органист кафедрального собора Евгений Авраменко в среду, 29 марта, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
.
"Летом, с 10 по 17 июля, у нас будут мастер-классы по импровизации и интерпретации. Приезжают два известных музыканта. Народный артист Владимир Хомяков — кстати, он был первым органистом в кафедральном соборе Калининграда. И немецкий органист, блестящий виртуоз и композитор Томаш Гланц. То есть такого рода мастер-классы по джазовой импровизации на органе в России ещё не проводились", — рассказал Евгений Авраменко.
Сейчас в Калининграде ведётся сбор средств
на установку привезённого из немецкой евангелической церкви органа. Пока собрано
10 тысяч рублей из необходимых 250.
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