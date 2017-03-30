Ростислав Хаит ("Квартет И") - "Твоему Бро": Делать "День выборов-3" по-настоящему остро нам никто не даст

В театре эстрады "Янтарь-холл" 2 апреля впервые в Калининграде выступит одна из самых знаменитых в стране комедийных трупп "Квартет И". Калининградцам они представят спектакль "Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках". "Твой Бро" созвонился с участником квартета Ростиславом Хаитом и узнал, на какой стадии находится третья серия фильма "О чем говорят мужчины", вдохновляет ли текущая повестка дня на еще один "День выборов", а также расспросил о стратегиях продвижения "Квартета И" в интернете.

"Людям политика не очень интересна или интересна, но весьма умеренно. Делать по-настоящему остро нам никто не даст, потому что это потом просто в прокат не выпустят или выпустят каким-то ограниченным тиражом. А мы все-таки если как-то и высказываемся о политике, то скорее, в интервью. Да и политическая ситуация у нас в стране, с одной стороны, не меняется вот уже 17 лет, с другой стороны она меняется в каких-то конкретных вещах. Делать кино про какие-то сегодняшние события? Через год, когда фильм выйдет на экраны, это все уже будет совершенно не актуально".