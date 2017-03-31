"Твой Бро": в "Воротах" прошло выпускное фэшн-шоу Podium Studio models

25 марта в Закхаймских воротах новоявленные калининградские имидж-стилисты и шоперы, воспитанники единственной пока что профессиональной учебной организации в Калининграде в сфере моды, представили свои выпускные образы. Портал "Твой Бро" заснял самые яркие look'и и пообщался с куратором проекта Ольгой Божовой.

"Студенты – всегда дети, в каком бы возрасте ни пришли к вам учиться. Нам было очень приятно увидеть совсем молодежь рядом со взрослыми состоятельными людьми. Здорово, что все интересуются модой, этот рынок в Калининграде еще не заполнен. Можно сказать, его почти нет, поэтому люди всегда бегут туда, где происходит что-то подобное в городе. А мы, как организаторы, обязаны развивать правильный вкус у людей", - рассказала Ольга.



