Музейный комплекс на Куршской косе переходит на режим работы без выходных

С 10 апреля музейный комплекс национального парка "Куршская коса" в Калининградской области открыт для посещения ежедневно, без выходных дней. Об этом сообщается на официальной странице парка в Facebook



При этом время работы остаётся без изменений — с 9 до 17 часов, а Музей русских суеверий открыт с 10 до 17 часов.



"К услугам посетителей — залы природы, истории и быта жителей Куршской косы, науки и планеризма, Музей русских суеверий, дендрарий культурных растений, детская площадка, маршрут "Лента времени: человек на Куршской косе", интерактивные занятия в деревне эпохи викингов "Древняя Самбия" и ‟Следы знакомых нам зверей”", — отмечается на странице парка.