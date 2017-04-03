Музейный комплекс на Куршской косе переходит на режим работы без выходных
С 10 апреля музейный комплекс национального парка "Куршская коса" в Калининградской области открыт для посещения ежедневно, без выходных дней. Об этом сообщается на официальной странице парка в Facebook
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При этом время работы остаётся без изменений — с 9 до 17 часов, а Музей русских суеверий открыт с 10 до 17 часов.
"К услугам посетителей — залы природы, истории и быта жителей Куршской косы, науки и планеризма, Музей русских суеверий, дендрарий культурных растений, детская площадка, маршрут "Лента времени: человек на Куршской косе", интерактивные занятия в деревне эпохи викингов "Древняя Самбия" и ‟Следы знакомых нам зверей”", — отмечается на странице парка.
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