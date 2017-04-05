В Калининграде пройдёт фестиваль экспериментальной электронной музыки
Балтийский филиал Государственного центра современного искусства в Калининграде проводит Фестиваль экспериментальной музыки и саунд-арта. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В мероприятии примут участие Гауденц Бадрутт (Швейцария), Йост Реквельд (Нидерланды), NeoQuartet (Польша), Sheep Got Waxed (Литва), Джеймс Жирудон, Хавьер Гарсия (Франция), Московский ансамбль современной музыки, Yakovlev & Co, ASP, Imanou, Евгений Милованов (Россия).
"Одно из немногих в России и единственное в Калининграде профессиональное событие, акцентирующее внимание на звуковом искусстве, проходит с 2011 года, — напоминают организаторы. — За это время участниками Sound Around стали около 70 художников из 16 стран, а события фестиваля посетили более 2 500 человек".
В этом году фестиваль пройдёт в кинотеатре "Заря", кафедральном соборе и в помещении ГЦСИ (мансарда башни Кронпринц), а также в Закхаймских воротах.
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