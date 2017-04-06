Директор Музея Мирового океана: Может, и хотели бы отказаться от Дня селёдки, да не можем

Музей Мирового океана хотел бы отказаться от празднования Дня селёдки, но мероприятие слишком востребованно у калининградцев. Об этом рассказала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"



"Он такой домашний, народный праздник, от которого мы, к сожалению, не можем отказаться. Может быть, даже и хотели бы, но он стал народным праздником, — сказала директор. — Поэтому мы не можем ничего сделать: люди приходят, и они придут и в этот день — как всегда, вторая суббота апреля".



Сивкова рассказала, что сотрудники музея сами придумали этот праздник. Селёдка была выбрана не случайно: прослеживается связь с первыми сельдевыми экспедициями, в частности благодаря которым Калининград был накормлен и отстроен после войны. По словам директора, сейчас город уже не настолько рыбацкий, как было раньше, однако хочется сохранять традиции.