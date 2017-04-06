"Хиты и звёзды": "Твой Бро" рассказывает, как открылся фестиваль "Янтарное ожерелье"

Международный музыкальный фестиваль "Янтарное ожерелье" проходит уже в 28-й раз. В этом году он открылся гала-концертом в Драматическом театре, а в качестве специального гостя был приглашён народный артист РФ Николай Копылов. "Твой Бро" делится фотоотчётом с открытия.

"Весенние голоса. Хиты и звёзды" – так названа программа, которая преподнесла 5 апреля искушённым ценителям прекрасного шедевры оперной классики Дж.Верди, Ж.Массне, Н.Римского-Корсакова, музыку из известнейших оперетт и мюзиклов, а также самые популярные вечно молодые эстрадные хиты. Не секрет, что такое событие позволяет воочию увидеть на калининградской сцене звёзд отечественной и европейской культуры. Украшением этого концерта стало выступление специального гостя – великолепного солиста Санкт-Петербургского Михайловского театра Народного артиста РФ Николая Копылова, который очаровывал публику своим баритоном с лучших оперных сцен Италии, Франции, Германии, Англии, Шотландии, Бельгии, Голландии, Греции, Португалии, Аргентины, США, Южной Кореи".

