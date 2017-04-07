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На Куршской косе объявлен "месячник тишины"

11:49
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Фото из архива Клопс.Ru
В национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области объявлен месячник тишины. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь парка Ольга Большакова.

"Сейчас все птицы гнездятся, рыба нерестится, у многих животных в это время идёт брачный процесс, — объяснила пресс-секретарь. — Мы призываем всех гостей во время пребывания в парке быть тихими и аккуратными". Большакова подчеркнула, что главное — не спускать с поводка собак, чтобы они в пылу охотничьего азарта не смогли навредить обитателям косы.

В остальном парк принимает посетителей как обычно. Напомним, что с апреля музейный комплекс работает без выходных

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1 комментарий Правила комментирования

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strunova26
strunova26 #
12:55
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