На Куршской косе объявлен "месячник тишины"

В национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области объявлен месячник тишины. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь парка Ольга Большакова.



"Сейчас все птицы гнездятся, рыба нерестится, у многих животных в это время идёт брачный процесс, — объяснила пресс-секретарь. — Мы призываем всех гостей во время пребывания в парке быть тихими и аккуратными". Большакова подчеркнула, что главное — не спускать с поводка собак, чтобы они в пылу охотничьего азарта не смогли навредить обитателям косы.