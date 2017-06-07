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Кафедральный собор запустит речные прогулки, совмещённые с органным концертом

06 июня 201717:51
  740 0
Архив Клопс.Ru
Кафедральный собор в Калининграде запускает серию речных прогулок по Преголе. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Прогулки стартуют 15 июня. Прокатиться на катере днём можно будет ежедневно (кроме понедельника) в 10:30 и 12:30, а вечерняя прогулка будет начинаться по средам и четвергам в 17:30. "Маршрут выстроен таким образом, чтобы участники прогулки попадали на остров как раз к началу органного концерта. Длительность водной прогулки вместе с концертом составляет около двух часов", — отмечается на сайте.
 
"В одной прогулке — история города и музыка, главные достопримечательности Калининграда и величественный орган, очарование мостов и загадочная громада собора. Для туристов это красивый познавательный маршрут, а для калининградцев — возможность взглянуть на родной город в несколько ином, непривычном ракурсе", — сообщают сотрудники собора.

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