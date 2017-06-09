Кацман о "Калининград Сити Джаз": Обижает, когда пишут "главное событие лета". Почему только лета?
Владимир Кацман
Фото: "Твой Бро"
Президент музыкального фестиваля Владимир Кацман считает, что "Калининград Сити Джаз" — главное калининградское мероприятие развлекательного формата. Об этом он заявил в интервью порталу "Твой Бро".
"Мы достигли того уровня, который необходим для качественного мероприятия. Меня иногда немножко обижает, когда журналисты пишут "главное мероприятие калининградского лета". Почему только лета? У нас есть что-то лучше в остальную часть года? Это главное развлекательное мероприятие в Калининграде".
Также Кацман вскользь упомянул о появлении нового события: "Существует определённая стратегия развития региона. Это локомотив процесса. Мы в нём всего лишь вагончик. И таких вагончиков, пристёгнутых к локомотиву, несколько. Возможно, в ближайшее время появится ещё один вагончик фестивальный. Не буду раскрывать подробности, но это будет кинофестиваль".
Полную версию интервью читайте на портале "Твой Бро".
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