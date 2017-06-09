Маски и мандалы: в Светлогорске впервые проходит фестиваль индонезийской культуры
В Морском выставочном центре Музея Мирового океана открыт фестиваль индонезийской культуры, который будет проводиться впервые. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Мероприятие пройдёт 9 и 10 июня.
Программа фестиваля
9 июня
15:00 — церемония торжественного открытия фестиваля
15:40 — кинопоказ "Удивительная Индонезия"
16:00 — концертная программа с исполнением индонезийских национальных танцев и мелодий при участии артистов посольства Индонезии в РФ и Калининградского оркестра народных инструментов
17:15–19:00 — мастер-классы по национальным танцам, ремёслам, музыке и кулинарии
10 июня
11:00–14:00 — мастер-классы по национальным танцам, ремёслам, музыке и кулинарии
15:10 — кинопоказ "Культура Индонезии"
15:40 — концертная программа с исполнением индонезийских национальных танцев и мелодий при участии артистов посольства Индонезии в РФ и Калининградского оркестра народных инструментов
17:00 — заключительный массовый танцевальный мастер-класс, фотосессия
18:00–19:00 — мастер-классы по национальным танцам, ремёслам, музыке и кулинарии
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