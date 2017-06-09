Маски и мандалы: в Светлогорске впервые проходит фестиваль индонезийской культуры

В Морском выставочном центре Музея Мирового океана открыт фестиваль индонезийской культуры, который будет проводиться впервые. Об этом сообщает пресс-служба музея.



Мероприятие пройдёт 9 и 10 июня.



Программа фестиваля

9 июня



15:00 — церемония торжественного открытия фестиваля

15:40 — кинопоказ "Удивительная Индонезия"

16:00 — концертная программа с исполнением индонезийских национальных танцев и мелодий при участии артистов посольства Индонезии в РФ и Калининградского оркестра народных инструментов

17:15–19:00 — мастер-классы по национальным танцам, ремёслам, музыке и кулинарии



10 июня



11:00–14:00 — мастер-классы по национальным танцам, ремёслам, музыке и кулинарии

15:10 — кинопоказ "Культура Индонезии"

15:40 — концертная программа с исполнением индонезийских национальных танцев и мелодий при участии артистов посольства Индонезии в РФ и Калининградского оркестра народных инструментов

17:00 — заключительный массовый танцевальный мастер-класс, фотосессия

18:00–19:00 — мастер-классы по национальным танцам, ремёслам, музыке и кулинарии