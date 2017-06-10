Вдова абстракциониста Элия Белютина передала Калининградской художественной галерее коллекцию его работ

Калининградская художественная галерея получила в дар коллекцию работ русского абстракциониста Элия Белютина. Как сообщили в пресс-службе учреждения, экспонаты передала вдова художника Нина Молева.
В коллекции свыше ста живописных полотен, относящихся к периоду с 1950-е по 1990-е годы, альбом рисунков военных лет, архивные документы и личные вещи художника, старинная мебель из мастерской, библиотека и фамильные ценности. Кроме того, галерея получила работы учеников Белютина, членов студии "Новая реальность".
"Тесное сотрудничество с художником Элием Михайловичем Белютиным и его супругой, искусствоведом Ниной Михайловной Молевой началось с 1990 года. Спустя почти тридцать лет после негласного запрета на искусство нонконформизма и разгрома выставки в Манеже Хрущёвым, именно в Калининградской художественной галерее впервые в России состоялось первое публичное экспонирование работ студии "Новая реальность". Все эти годы коллекция пополнялась произведениями Белютина", – рассказала директор Калининградской художественной галереи Галина Заболотская.
Сейчас калининградская галерея обладает самым крупным собранием произведений Белютина. Фактически это всё содержимое его мастерской, располагавшейся в Москве на Патриарших прудах. Её планируют воссоздать в Художественной галерее на экспозиции, посвящённой творчеству абстракциониста.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.