Вдова абстракциониста Элия Белютина передала Калининградской художественной галерее коллекцию его работ

Калининградская художественная галерея получила в дар коллекцию работ русского абстракциониста Элия Белютина. Как сообщили в пресс-службе учреждения, экспонаты передала вдова художника Нина Молева.

В коллекции свыше ста живописных полотен, относящихся к периоду с 1950-е по 1990-е годы, альбом рисунков военных лет, архивные документы и личные вещи художника, старинная мебель из мастерской, библиотека и фамильные ценности. Кроме того, галерея получила работы учеников Белютина, членов студии "Новая реальность".

"Тесное сотрудничество с художником Элием Михайловичем Белютиным и его супругой, искусствоведом Ниной Михайловной Молевой началось с 1990 года. Спустя почти тридцать лет после негласного запрета на искусство нонконформизма и разгрома выставки в Манеже Хрущёвым, именно в Калининградской художественной галерее впервые в России состоялось первое публичное экспонирование работ студии "Новая реальность". Все эти годы коллекция пополнялась произведениями Белютина", – рассказала директор Калининградской художественной галереи Галина Заболотская.

Сейчас калининградская галерея обладает самым крупным собранием произведений Белютина. Фактически это всё содержимое его мастерской, располагавшейся в Москве на Патриарших прудах. Её планируют воссоздать в Художественной галерее на экспозиции, посвящённой творчеству абстракциониста.