В Кафедральном соборе пройдёт музыкальный вечер, посвящённый Моцарту

В Кафедральном соборе Калининграда состоится органный концерт "Чемодан Моцарта". Об этом сообщается на сайте учреждения.



Лауреат "Золотого лавра", лауреат Фонда Ирины Архиповой Дмитрий Минченок исполнит на органе следующие произведения: "Маленькая ночная серенада", Dies irae, Tuba mirum, Lacrimosa. В соборе характеризуют программу как "стэнд-ап-драму для человеческого голоса и органа из серии ‟Частная жизнь шедевров”".



Мероприятие состоится в субботу, 17 июня, в 10:00.