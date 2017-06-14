В Кафедральном соборе пройдёт музыкальный вечер, посвящённый Моцарту
В Кафедральном соборе Калининграда состоится органный концерт "Чемодан Моцарта". Об этом сообщается на сайте учреждения.
Лауреат "Золотого лавра", лауреат Фонда Ирины Архиповой Дмитрий Минченок исполнит на органе следующие произведения: "Маленькая ночная серенада", Dies irae, Tuba mirum, Lacrimosa. В соборе характеризуют программу как "стэнд-ап-драму для человеческого голоса и органа из серии ‟Частная жизнь шедевров”".
Мероприятие состоится в субботу, 17 июня, в 10:00.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.