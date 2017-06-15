В Калининградском зоопарке расскажут, как нужно фотографировать животных
В Калининградском зоопарке в пятницу, 16 июня, пройдёт встреча со специалистами, которые расскажут, как сделать качественные фотографии зверей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Мероприятие состоится в рамках фотовыставки "Истории о животных" Балтийской биеннале фотографии. О зверях расскажут фотограф-анималист Владимир Прокаев и кандидат биологических наук Дмитрий Булгаков. Вход для зрителей свободный, однако нужно отправить заявку на proektmanager@kldzoo.ru. Начало встречи в 18:00.
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