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В Калининградском зоопарке расскажут, как нужно фотографировать животных

11:48
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Архив Клопс.Ru
В Калининградском зоопарке в пятницу, 16 июня, пройдёт встреча со специалистами, которые расскажут, как сделать качественные фотографии зверей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Мероприятие состоится в рамках фотовыставки "Истории о животных" Балтийской биеннале фотографии. О зверях расскажут фотограф-анималист Владимир Прокаев и кандидат биологических наук Дмитрий Булгаков. Вход для зрителей свободный, однако нужно отправить заявку на proektmanager@kldzoo.ru. Начало встречи в 18:00.

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