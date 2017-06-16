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Стал известен третий участник концерта на День города

10:30
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Архив Клопс.Ru
Стало известно, кто будет третьим участником концерта у Дома Советов, который пройдёт в Калининграде в День города — 2017. Об этом сообщает пресс-атташе оргкомитета "День города — 2017" Оксана Акмаева.

На праздничную сцену перед калининградцами выйдет музыкальная группа "Жуки", популярная в начале 2000-х годов. Стоит ожидать исполнения известных песен "Батарейка", "Танкист", "Влечение".

Помимо этого, как уже было известно, в концерте примут участие группа участника шоу "Голос" Ильи Хвостова "Мысли вслух" и популярный в 90-х годах коллектив "Иванушки International". Начало мероприятия — в 19:00.

"Напоминаем, что праздничные мероприятия 8 июля, посвящённые Дню города, завершатся фейерверком на Нижнем озере. Также этим вечером впервые будет представлен видеомэппинг — световое 3D-шоу на фасаде Дома Советов", — отметила пресс-атташе. А 9 июля с 12:00 будет открыта традиционная пешеходная зона от площади Победы до Центрального парка.

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1 комментарий Правила комментирования

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Chipster
Chipster #
12:11
*Жуки* молодцы---сменили батарейку на аккумулятор и вновь зажигают!
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