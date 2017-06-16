В Калининграде впервые пройдут международные соревнования судов на солнечных батареях
Фото? предоставлено PR-отделом инженерных соревнований "Солнечная регата"
На Верхнем озере в Калининграде впервые в истории города пройдут международные гонки маломерных судов, работающих на солнечной энергии. Об этом сообщает PR-отдел инженерных соревнований "Солнечная регата".
Мероприятие состоится 20–23 июля 2017 года. В этом году в гонках примут участие десять российских команд, а также команды из Польши, Нидерландов и Германии. В Калининграде такие соревнования проводятся впервые.
"‟Солнечная регата” — уникальные соревнования лодок на солнечных батареях. Участие в гонках позволяет студентам применить на практике знания, полученные в учебных заведениях", — отметил президент оргкомитета международных инженерных соревнований "Солнечная регата" Евгений Казанов.
Программа
20 июля — встреча команд, размещение, регистрация, спуск судов на воду
21 июля — обзорная экскурсия по городу
22 июля — соревнования (дистанция 2 км), показательные заезды
23 июля — ежегодный научно-технический форум по итогам инженерных соревнований "Солнечная регата" "Инновации, возобновляемые источники энергии и экологические перспективы"
22–23 июля — установочная инфосессия с представителями ЦДЮТ по научным разработкам в области солнечной энергетики и судостроения
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