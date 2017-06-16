Детектив, DJ-сет и новая кофейня: в библиотеке Чехова пройдёт праздник

В библиотеке им. Чехова на Московском проспекте в Калининграде в субботу, 17 июня, состоится масштабный праздник. Об этом Клопс.Ru рассказала соорганизатор мероприятия Кристина Черёмушкина.
На экскурсиях можно будет узнать больше о том, что есть в библиотеке, а концерт, диджей-сет и детективная игра покажут, как наиболее полно можно использовать эту площадку для приятного времяпрепровождения и проведения творческих мероприятий.
"В городе есть много пространств, но зачастую они не используются в полной мере, об их возможностях на сто процентов люди не знают. Этот праздник — повод увидеть то, чего горожане не замечали в библиотеке ранее. Какой она стала и какие новые функции будет приобретать", — рассказала Черёмушкина.
Программа
С 14:00 до 18:00:
— open-air-библиосет от DJ Shaker;
— книжный развал на террасе: приносите из своей личной библиотеки книги — обсуждать, меняться и дарить;
— лаунж-зона в "Библиосаду" с настольными играми на палетах.
14:00–17:00 — "Переплётная мастерская", большой зал. Изучение технологии коптского переплёта. Нужно захватить с собой бумагу, чтобы создать скетч-бук или блокнот.
14:30 — экскурсия по библиотеке имени Чехова.
14:30–16:00 — "Литературный детектив", белый зал. Всем любителям запутанных детективов, финал которых не ясен до последней страницы. Участники станут следователем и главным героем детектива, основанного на реальных событиях.
15:00 — подарки в большом зале.
15:10 — запуск проекта "Подвешенные книги" в большом зале. Можно принести книгу, которая оказала влияние на вашу жизнь, и краткую рецензию на неё в письменном виде. Книгу можно будет оставить для других горожан в специальном шкафу.
15:30 — открытие "Библиосада". Можно принести и посадить однолетние цветы или неожиданные растения.
15:30 — громкие чтения отрывков из книг на террасе.
16:00–17:00 — поэтический клуб "Графит" в большом зале. Молодой клуб представит книги своих авторов и любимые издания, также — общение с поэтами, раздача стихов, литературная викторина.
16:00–17:00 — интеллектуальная игра "Русская тройка" в белом зале. По три человека в команде.
16:30 — экскурсия по библиотеке имени Чехова.
17:00 — чтение всеми желающими отрывков из книг (терраса библиотеки).
17:00 — открытие экспромт-выставки Александра Болычева. Калининградский художник представит ретроспективу последних лет творчества и расскажет о своей технике и о том, как создаётся и изменяется абстракционизм.
17:30 — "Заключительный аккорд", белый зал. Мини-концерт из произведений классики и современных авторов, за роялем — Александра Кораблёва.
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