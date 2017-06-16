Детектив, DJ-сет и новая кофейня: в библиотеке Чехова пройдёт праздник

В библиотеке им. Чехова на Московском проспекте в Калининграде в субботу, 17 июня, состоится масштабный праздник. Об этом Клопс.Ru рассказала соорганизатор мероприятия Кристина Черёмушкина.



На экскурсиях можно будет узнать больше о том, что есть в библиотеке, а концерт, диджей-сет и детективная игра покажут, как наиболее полно можно использовать эту площадку для приятного времяпрепровождения и проведения творческих мероприятий.



"В городе есть много пространств, но зачастую они не используются в полной мере, об их возможностях на сто процентов люди не знают. Этот праздник — повод увидеть то, чего горожане не замечали в библиотеке ранее. Какой она стала и какие новые функции будет приобретать", — рассказала Черёмушкина.



Программа

С 14:00 до 18:00:



— open-air-библиосет от DJ Shaker;

— книжный развал на террасе: приносите из своей личной библиотеки книги — обсуждать, меняться и дарить;

— лаунж-зона в "Библиосаду" с настольными играми на палетах.



14:00–17:00 — "Переплётная мастерская", большой зал. Изучение технологии коптского переплёта. Нужно захватить с собой бумагу, чтобы создать скетч-бук или блокнот.



14:30 — экскурсия по библиотеке имени Чехова.



14:30–16:00 — "Литературный детектив", белый зал. Всем любителям запутанных детективов, финал которых не ясен до последней страницы. Участники станут следователем и главным героем детектива, основанного на реальных событиях.



15:00 — подарки в большом зале.



15:10 — запуск проекта "Подвешенные книги" в большом зале. Можно принести книгу, которая оказала влияние на вашу жизнь, и краткую рецензию на неё в письменном виде. Книгу можно будет оставить для других горожан в специальном шкафу.



15:30 — открытие "Библиосада". Можно принести и посадить однолетние цветы или неожиданные растения.



15:30 — громкие чтения отрывков из книг на террасе.



16:00–17:00 — поэтический клуб "Графит" в большом зале. Молодой клуб представит книги своих авторов и любимые издания, также — общение с поэтами, раздача стихов, литературная викторина.



16:00–17:00 — интеллектуальная игра "Русская тройка" в белом зале. По три человека в команде.



16:30 — экскурсия по библиотеке имени Чехова.



17:00 — чтение всеми желающими отрывков из книг (терраса библиотеки).



17:00 — открытие экспромт-выставки Александра Болычева. Калининградский художник представит ретроспективу последних лет творчества и расскажет о своей технике и о том, как создаётся и изменяется абстракционизм.



17:30 — "Заключительный аккорд", белый зал. Мини-концерт из произведений классики и современных авторов, за роялем — Александра Кораблёва.