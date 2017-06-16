Калининградский зоопарк приглашает на новую экскурсию "Тропические гиганты"
Фото: предоставлено пресс-службой зоопарка
В Калининградском зоопарке пройдёт новая экскурсия "Тропические гиганты". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Экскурсия состоится в рамках цикла "Другой зоопарк". Кипер отдела "Тропические животные и приматы" Дмитрий Силаков расскажет о слонихе Преголе, мать которой дружила с осликом, а отец любил переворачивать грузовики; о жирафах, которые везли в зоопарк в открытой машине; о бегемотах, являющихся символом калининградского зоосада.
Мероприятие пройдёт 25 июня, начало в 11:00. Сбор у вольера енотов.
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