Калининградский зоопарк приглашает на новую экскурсию "Тропические гиганты"

В Калининградском зоопарке пройдёт новая экскурсия "Тропические гиганты". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Экскурсия состоится в рамках цикла "Другой зоопарк". Кипер отдела "Тропические животные и приматы" Дмитрий Силаков расскажет о слонихе Преголе, мать которой дружила с осликом, а отец любил переворачивать грузовики; о жирафах, которые везли в зоопарк в открытой машине; о бегемотах, являющихся символом калининградского зоосада.



Мероприятие пройдёт 25 июня, начало в 11:00. Сбор у вольера енотов.