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В Калининграде откроется новый музей коммунальной советской квартиры

15:52
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Архив Клопс.Ru / Владимир Аксёнов
В Калининграде готовится создание нового музея, который расскажет о быте калининградской коммунальной квартиры времён СССР. Об этом Клопс.Ru рассказал создатель музея "Альтес хаус" Александр Быченко.

По словам создателя музея, в прошлом году проект стал победителем благотворительной программы "Музейный десант" благотворительного фонда Владимира Потанина. В рамках этой программы из Санкт-Петербурга была приглашена команда музейных проектировщиков "Художественно-придумывательное сообщество" во главе с Никитой Сазоновым, чтобы разработать рамочную концепцию для нового музея, который будет представлять собой коммунальную квартиру советского периода.

Работа над рамочной концепцией шла почти год, в процессе поменялось название: сначала новый музей должен был называться "Соседи", однако позже его решили обозначить как "Дом китобоя".

"Мы решили, что это больше соответствует духу нового музея, — объяснил Александр Быченко. — Мы продолжаем рассказывать об истории Калининграда. Но не о великих полководцах и государственных деятелях, а о простых людях. У нас уже есть довоенная квартира "Альтес хаус", рассказывающая об истории Кёнигсберга, а "Дом китобоя" — это будет коммунальная квартира в Калининграде, где совместно проживают семья моряка-китобойца: его дочь — ученица старших классов, сын, жена — и их сосед, представитель творческой интеллигенции. Это вымышленные персонажи, но по сути своей глубоко реалистичные. Наша задача — рассказать о быте, нравах, истории калининградцев советского периода".

Презентация концепции нового музея состоится 24 июня в Калининградской художественной галерее. На мероприятии будет присутствовать сам проектировщик Никита Сазонов.

"Мы узнали, что существует объединение бывших китобойных работников, кто встречаются в конце июня каждый год, и мы решили возродить традицию общения с моряками, рыболовами — то, что было утрачено в нашем городе", — объяснил Быченко.

Пока неизвестно, где будет располагаться новый музей. "Нам нужно помещение под музей, мы его ищем, — рассказал создатель проекта. — Концепция есть, экспонатов много — помогли калининградцы, многое дарили, до сих пор несут. А помещения нет".

По мнению Быченко, "Дом китобоя", в отличие от "Альтес хаус", не должен располагаться в бывшей жилой квартире: он требует гораздо больше места, чтобы экспозиция могла развернуться. Сейчас на эту тему ведутся переговоры с региональным министерством культуры.
 

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