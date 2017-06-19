В Калининградской филармонии сыграет джазовый квартет из США
Фото: Калининградская областная филармония
В Калининградской областной филармонии 25 июня состоится выступление джаз-квартета из США. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Основатель квартета Гонзало Бергара 17 лет назад переехал в США из Буэнос-Айреса и стал играть с ведущими блюзовыми группами страны. Сегодня в состав команды Gonzalo Bergara Quartet входят сам Гонзало Бергара — гитара-соло, Макс О'Рурк — ритм-гитара, Пол Видерк — контрабас и Дейзи Делия Кастро — скрипка.
Помимо концерта, музыкант проведёт мастер-класс 26 июня в 11:00. На встрече Бергара поделится своими секретами.
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