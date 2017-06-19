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В Калининградской филармонии сыграет джазовый квартет из США

13:42
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Фото: Калининградская областная филармония
В Калининградской областной филармонии 25 июня состоится выступление джаз-квартета из США. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Основатель квартета Гонзало Бергара 17 лет назад переехал в США из Буэнос-Айреса и стал играть с ведущими блюзовыми группами страны. Сегодня в состав команды Gonzalo Bergara Quartet входят сам Гонзало Бергара — гитара-соло, Макс О'Рурк — ритм-гитара, Пол Видерк — контрабас и Дейзи Делия Кастро — скрипка.

Помимо концерта, музыкант проведёт мастер-класс 26 июня в 11:00. На встрече Бергара поделится своими секретами.

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1 комментарий Правила комментирования

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zsrxxeuvn859
zsrxxeuvn859 #
14:03

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://sem.chat/parazitu 
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