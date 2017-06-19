В Калининградской филармонии сыграет джазовый квартет из США

В Калининградской областной филармонии 25 июня состоится выступление джаз-квартета из США. Об этом сообщается на сайте учреждения.



Основатель квартета Гонзало Бергара 17 лет назад переехал в США из Буэнос-Айреса и стал играть с ведущими блюзовыми группами страны. Сегодня в состав команды Gonzalo Bergara Quartet входят сам Гонзало Бергара — гитара-соло, Макс О'Рурк — ритм-гитара, Пол Видерк — контрабас и Дейзи Делия Кастро — скрипка.



Помимо концерта, музыкант проведёт мастер-класс 26 июня в 11:00. На встрече Бергара поделится своими секретами.