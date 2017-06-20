На острове Канта пройдёт праздник шоколада

На острове Канта 11 июля состоится праздник шоколада. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора.



Мероприятие приурочено ко Всемирному дню шоколада. Гостей ожидают интерактивные площадки, шоколадная ярмарка, специальные детские программы и концерты. Возле собора поставят сцену, где выступят детские творческие коллективы. В финале программы состоится большой органный концерт "Шоколадные сны", будут исполнены произведения И.С. Баха, П. Харриса и П. Чайковского.



А 15 и 16 июля собор устраивает квест по мотивам книги Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Завершится игра органным концертом "Музыка шоколадного королевства".