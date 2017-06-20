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На острове Канта пройдёт праздник шоколада

13:34
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На острове Канта 11 июля состоится праздник шоколада. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню шоколада. Гостей ожидают интерактивные площадки, шоколадная ярмарка, специальные детские программы и концерты. Возле собора поставят сцену, где выступят детские творческие коллективы. В финале программы состоится большой органный концерт "Шоколадные сны", будут исполнены произведения И.С. Баха, П. Харриса и П. Чайковского.

А 15 и 16 июля собор устраивает квест по мотивам книги Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Завершится игра органным концертом "Музыка шоколадного королевства".

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