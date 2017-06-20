На острове Канта пройдёт йога-марафон на открытом воздухе
В воскресенье, 25 июня, в сквере рядом с Кафедральным собором проведут занятие по йоге на открытом воздухе. Об этом пишут
в сообществе "Йога в парке" "ВКонтакте".
Мероприятие приурочено к международному дню йоги в России. В 10 утра калининградцев приглашают собраться на острове для выполнения последовательности упражнений "108 приветствий солнцу". Занятие проведут несколько инструкторов.
Вход свободный. Организаторы отмечают, что для участия не требуется специальная физическая подготовка. Участники смогут сами выбрать уровень сложности. С собой нужно взять коврики, пледы и бутылку воды. Одежда для занятия должна быть лёгкой и удобной, желательно из натуральной ткани.
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