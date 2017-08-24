Вегетарианский, пивной и музыкальный фестивали: как развлечься в Гданьске в сентябре-2017



31 августа — 2 сентября

Осень откроется международной выставкой янтаря "Амбермарт", которая пройдёт в комплексе "Амберэкспо". В мероприятии примут участие 220 экспонентов из девяти стран.



Начало в оба дня в 10:00. Стоимость входных билетов — 20 злотых.



8–17 сентября

Голдберговский фестиваль посвящён памяти ученика Иоганна Баха, композитора Иоганна Готлиба Голдберга, жившего в XVIII веке. Все мероприятия фестиваля пройдут в храме Св. Троицы в Гданьске, входные билеты — 20–30 злотых.



9 сентября

В первые выходные осени гости Energa Gdańsk смогут посетить пивной фестиваль Amber Fest. Свою продукцию представят пивовары и рестораторы, посетителей ждут деликатесы польской кухни. Вход свободный.



10 сентября

Фестиваль вегетарианской еды Vege Edition пройдёт уже в третий раз. Он будет интересен не только вегетарианцам и веганам, но и тем, кто хочет на один день отказаться от мясной пищи, попробовать блюда из тофу, хумуса, всевозможные модификации блюд и даже растительные сласти. Мероприятие пройдёт в Старом манеже Гданьска с 10 до 19 часов. Входные билеты — 10 злотых.



В этот же день те, кто приедет в Сопот, могут посетить выставку ретроавтомобилей, которая состоится уже в четвёртый раз. На набережной с 12 до 16 часов расположатся старинные и редкие автомобили, с которыми можно будет сфотографироваться. Вход свободный.



14 сентября

Британская рок-группа The Sisters Of Mercy даст концерт в гданьском клубе "B90". Стоимость билетов составит 130–150 злотых.



Коллектив основан в конце 70-х. С 90-х годов занимается только гастрольной деятельностью.

30 сентября — 1 октября

Впервые на ипподроме в Сопоте состоится фестиваль насекомоядных растений. Выставка займёт более 3000 кв. м, на ней будут расположены уникальные виды плотоядных растений. Цветы можно будет приобрести у производителей и коллекционеров прямо во время фестиваля. Стоимость билетов — 7–12 злотых.