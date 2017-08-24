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Вегетарианский, пивной и музыкальный фестивали: как развлечься в Гданьске в сентябре-2017

13:22
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Насекомоядные растения, концерты, ретроавтомобили — в начале осени жителей и гостей Гданьска ждёт много развлечений. Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Sopot.Naszemiasto.pl предлагает расписание мероприятий.


31 августа — 2 сентября

Осень откроется международной выставкой янтаря "Амбермарт", которая пройдёт в комплексе "Амберэкспо". В мероприятии примут участие 220 экспонентов из девяти стран.

Начало в оба дня в 10:00. Стоимость входных билетов — 20 злотых.


8–17 сентября

Голдберговский фестиваль посвящён памяти ученика Иоганна Баха, композитора Иоганна Готлиба Голдберга, жившего в XVIII веке. Все мероприятия фестиваля пройдут в храме Св. Троицы в Гданьске, входные билеты — 20–30 злотых.


9 сентября

В первые выходные осени гости Energa Gdańsk смогут посетить пивной фестиваль Amber Fest. Свою продукцию представят пивовары и рестораторы, посетителей ждут деликатесы польской кухни. Вход свободный.


10 сентября

Фестиваль вегетарианской еды Vege Edition пройдёт уже в третий раз. Он будет интересен не только вегетарианцам и веганам, но и тем, кто хочет на один день отказаться от мясной пищи, попробовать блюда из тофу, хумуса, всевозможные модификации блюд и даже растительные сласти. Мероприятие пройдёт в Старом манеже Гданьска с 10 до 19 часов. Входные билеты — 10 злотых.

В этот же день те, кто приедет в Сопот, могут посетить выставку ретроавтомобилей, которая состоится уже в четвёртый раз. На набережной с 12 до 16 часов расположатся старинные и редкие автомобили, с которыми можно будет сфотографироваться. Вход свободный.


14 сентября

Британская рок-группа The Sisters Of Mercy даст концерт в гданьском клубе "B90". Стоимость билетов составит 130–150 злотых.

Коллектив основан в конце 70-х. С 90-х годов занимается только гастрольной деятельностью.
 

30 сентября — 1 октября

Впервые на ипподроме в Сопоте состоится фестиваль насекомоядных растений. Выставка займёт более 3000 кв. м, на ней будут расположены уникальные виды плотоядных растений. Цветы можно будет приобрести у производителей и коллекционеров прямо во время фестиваля. Стоимость билетов — 7–12 злотых.
 

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