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Художественная галерея приглашает калининградцев на бесплатные мастер-классы по лепке и рисованию

20:14
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26 августа состоится День открытых дверей Студий изобразительного искусства для детей и взрослых. Он пройдёт в Калининградской художественной галерее.
 
Желающие смогут познакомиться с преподавателями Изостудий, узнать о деятельности творческих мастерских и особенностях предлагаемых программ обучения. Для всех записавшихся проведут бесплатные мастер-классы по лепке и рисованию, игровой квест по экспозиции музея.
 
"Мы приглашаем вас прикоснуться к прекрасному и развить свои творческие способности", — сообщает пресс-служба галереи. Мероприятие пройдёт с 13:00 до 16:00. 
 

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