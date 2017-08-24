Художественная галерея приглашает калининградцев на бесплатные мастер-классы по лепке и рисованию

26 августа состоится День открытых дверей Студий изобразительного искусства для детей и взрослых. Он пройдёт в Калининградской художественной галерее.

Желающие смогут познакомиться с преподавателями Изостудий, узнать о деятельности творческих мастерских и особенностях предлагаемых программ обучения. Для всех записавшихся проведут бесплатные мастер-классы по лепке и рисованию, игровой квест по экспозиции музея.

"Мы приглашаем вас прикоснуться к прекрасному и развить свои творческие способности", — сообщает пресс-служба галереи. Мероприятие пройдёт с 13:00 до 16:00.