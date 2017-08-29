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Молочный сторожок и каретный чемодан: что хранится в светлогорском музее "Колесо истории"

Автор: Наталья Макарова
13:19
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Клопс.Ru начинает серию публикаций о музеях, расположенных в городах и посёлках Калининградской области. Первый материал посвящён "Колесу истории", находящемуся в Светлогорске. Музей открылся три года назад.
 
Посетителей встречает глиняный ворон, сидящий на воротах. Его зовут Ричард — так назвала его создатель и директор музея Лариса Быстрова. Над входом висит пустая клетка — жилище Ричарда, который любит свободу и не хочет сидеть взаперти. 
 
Лариса Быстрова
 
Абсолютное большинство представленных в "Колесе истории" экспонатов — личные находки Ларисы Быстровой. В поисках очередного интересного артефакта женщина ездит по всей округе, залезает на чердаки и в подвалы старых домов, исследует довоенные постройки. Если потребуется сделать качественный кадр, госпожа директор готова лечь на землю или перелезть через забор. Помогают Быстровой местные жители, волонтёры. А ещё она собирает истории о городе и его жителях. 
 
"Светлогорск упоминается в документах с 1258 года, а своего музея у него не было", — говорит Лариса Александровна. В XIII веке на берегу речки Рузе возникло небольшое поселение, получившее название Рузе-Мотер ("мотер" переводится как "поселение"). В те годы этот населённый пункт состоял из десятка домов рыбаков и земледельцев. В музее есть экспонаты, связанные с этим периодом сегодняшнего Светлогорска. 
 
В 1458 году, когда в рыбацкой деревушке появилась мельница, выражаясь современным языком, она стала градообразующим предприятием будущего курорта. Молоть зерно сюда съезжались крестьяне со всех окрестных земель. Ехать подчас нужно было издалека, а потом ещё приходилось отстаивать длинную очередь. Возникла необходимость в постоялых дворах и трактирах. Живущие вблизи мельницы рыбаки охотно сдавали приезжим места для ночлега в своих домах. "Так что "ген курортности" у нас заложен давно, ещё в ХIII веке", — считает Быстрова. Именно тогда деревня получила своё знаменитое впоследствии название Раушен. По одной из версий, это произошло из-за фамилии тогдашнего владельца этого участка земли, барона Альбрехта фон Раушена. Остатки мельницы сохранились по сей день, но находятся они на территории военного объекта, поэтому доступ к ним закрыт. 
 
Каретные чемоданы
 
История Раушена как курорта началась в XIX веке. Жители столицы Восточной Пруссии стали выезжать за город, и красота местной природы никого не оставляла равнодушным. Появились гостевые дома, были облагорожены берега озера, построены променад и прогулочные молы. Приезжающие на отдых привозили с собой массу вещей, которые укладывались в огромные каретные чемоданы непривычной для нас вытянутой формы. Один из таких чемоданов находится в светлогорском музее. 
 
 
Городская инфраструктура постоянно улучшалась. Появлялись санатории, дачи, рестораны. На одной из центральных улиц открылся знаменитый ресторан Bellevue ("Красивый вид"), включавший несколько павильонов и оснащённый парковкой для конных экипажей. 
 
В музее хранится винная бутылка с оставшимся в ней оригинальным содержимым. "Вино с годами становится только лучше, однако дегустировать его желающих пока не нашлось", — говорит Лариса Быстрова. 
 
 
К этому же периоду расцвета курортной жизни относится дамская монетница — крохотный кошелёчек на цепочке тонкого металлического плетения. Вещицу нашли сломанной, но Быстрова сумела вернуть ей первозданный вид. 
 
 
В музее представлены экспонаты, рассказывающие об укладе жизни этих людей: посуда, одежда, предметы быта. К примеру, молочный сторожок помещали на дно кастрюли, чтобы молоко не сбежало при кипячении.
 
 
Возраст этих детских кожаных ботиночек приближается к столетию. На подошве просматривается каждый гвоздик.
 
 
Нотгельды — платёжные средства Германии в период кризиса после Первой мировой войны. Эти деньги не считались законными, но при этом активно использовались.
 
 
Примерно тогда же, в 1920 году, был выпущен ещё один нынешний музейный экспонат — стиральная машина. Это громоздкий аппарат с барабаном и вращательной ручкой. В ближайшее время в планах директора — сформировать коллекцию неэлектрических приборов начала ХХ века.
 
 
Великая Отечественная война также нашла отражение в музейной коллекции. Особенность солдатской ложки — загнутая ручка, позволяющая закрепить её внутри сапога и не потерять в походе. Кстати, город был взят нашими войсками за один день без разрушений. Благодаря этому и сегодня мы можем любоваться неповторимой архитектурой Раушена. 
 
В музее есть вещи, некогда принадлежавшие первым переселенцам. Примус 1958 года используется и в наше время. Не так давно он побывал в горах Швейцарии — знакомый Ларисы Александровны одолжил у неё этот музейный экспонат для своего путешествия. 
 
 
Магазинные весы имеют удобную шкалу для определения веса, благодаря которой продавец не запутается и ненароком не обманет покупателя.
 
 
В кинозале при музее организовываются просмотры фильмов. Есть возможность посмотреть исторические и документальные ленты, мультики или любое кино по вашему выбору. 
 
Время от времени здесь проводятся выставки. Недавно здесь демонстрировал свои работы художник и скульптор Николай Фролов — автор солнечных часов на променаде и других известных городских хронометров. Выставлялись картины художника из Томска Андрея Руссова. Однажды он снял в Светлогорске квартиру на десять дней, чтобы поработать, и остался здесь жить. 
 
 
Адрес: Светлогорск, ул. Горького, 4а (ориентир — "Дом сказочника").
Цена билетов: 150 рублей для взрослых, 100 рублей для детей и льготных категорий граждан.
Время работы: пн — пт 10:00–19:00, сб — вс 12:00–19:00.

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