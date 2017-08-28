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В Калининграде выступит титулованный органист из Голландии Пьер Стайверс

11:14
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3 сентября в 18.00 в Кафедральном соборе на острове Канта выступит известный голландский музыкант Жан Пьер Стайверс. Он будет одним из тех, кто откроет Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева и фестиваль "Орган+". Об этом Клопс.Ru сообщили организаторы конкурса. 
 
Пьер Стайверс обладает огромным количеством международных премий. Он является титулярным органистом собора Святого Кристоффеля в Рурмонде, солистом-органистом Лимбургского симфонического и Королевского фламандского филармонического оркестров. Стайверс возглавляет ежегодный международный органный фестиваль в Рурмонде, за что удостоен почётного знака "За поддержку искусства в Нидерландах и за пределами страны". Жан-Пьер Стайверс — исследователь органного творчества Микаэла Таривердиева и признан в России лучшим исполнителем его музыки. 
 
3 сентября в Калининграде стартуют заключительный этап Х Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева (полуфинал и финал) и фестиваль "Орган+". 
 
Выступят лауреаты конкурса разных лет, а также всемирно известный музыкант, профессор органа Венского университета, основатель оркестра "Венская Академия", художественный руководитель оркестра Musica Angelica Мартин Хазельбек и другие звёзды.
 

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