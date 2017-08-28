Праздник с утра до ночи: чемпионат фейерверков откроется в День города в Зеленоградске

В региональном правительстве озвучили программу мирового чемпионата фейерверков, который пройдёт в Зеленоградске со 2 по 30 сентября. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе правительства.

По словам руководителя министерства по культуре и туризму области Андрея Ермака, открытие чемпионата совпадает с празднованием Дня города Зеленоградска.

"Праздник начнётся с 11:00, а фестиваль торжественно откроется в 20:00 на площади Роза Ветров. На концерте выступит группа "Танцы плюс". Выступление пиротехнических команд стартует в 22:00. Первыми запустит фейерверки команда из Словакии, а после 25-минутного перерыва своё шоу покажут участники из Латвии", — рассказал Ермак.

Врио вице-премьера Гарри Гольдман подчеркнул, что особое внимание уделено транспортной доступности. "Значительно увеличено количество парковок по сравнению с прошлым годом, введено 13 дополнительных электричек в Калининград и Светлогорск. Увеличено число пригородных автобусов", — сообщил зампред.

В чемпионате фейерверков в Зеленоградске будут участвовать команды из восьми стран, в день — по два участника. Начало первого пиротехнического шоу каждую субботу запланировано на 22:00, второго — на 22:40. 30 сентября организатор чемпионата — центр фейерверков "Хан" — покажет гранд-фейерверк. В эту же субботу пройдёт церемония награждения.