Калининградский зоопарк начал продажу билетов через интернет

Калининградский зоопарк начал продажу входных билетов через интернет. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.

Онлайн-продажа открыта на сайте зоопарка. Вверху страницы располагается кнопка "Купить билет". Сделать это можно как на текущий день, так и на месяц вперёд. Для покупки доступны детские и взрослые билеты, цена которых не отличается от цен в кассе зоопарка. Оплатить покупку можно банковской картой. В честь запуска системы посетители получат призы.

"Получить подарок может любой, купивший входной билет в зоопарк через интернет с 30 августа по 30 сентября. Чтобы получить подарок, необходимо показать билет (в распечатанном виде или на экране смартфона) вахтёру в здании администрации", — говорится в сообщении.