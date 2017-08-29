Афиша
Афиша
29 августа 2017 г. 13:32
65 494 пользователей
за 24 часа на сайте
58.81 +0.38
Курс ММВБ на 29 августа 2017, 13:00
70.82 +0.84
Курс ММВБ на 29 августа 2017, 13:00
16.55 -0.15
Курс ЦБ на 30 августа 2017
Афиша klops Новости Общество

Калининградский зоопарк начал продажу билетов через интернет

10:26
  714
Калининградский зоопарк начал продажу входных билетов через интернет. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.
 
Онлайн-продажа открыта на сайте зоопарка. Вверху страницы располагается кнопка "Купить билет". Сделать это можно как на текущий день, так и на месяц вперёд. Для покупки доступны детские и взрослые билеты, цена которых не отличается от цен в кассе зоопарка. Оплатить покупку можно банковской картой. В честь запуска системы посетители получат призы.
 
"Получить подарок может любой, купивший входной билет в зоопарк через интернет с 30 августа по 30 сентября. Чтобы получить подарок, необходимо показать билет (в распечатанном виде или на экране смартфона) вахтёру в здании администрации", — говорится в сообщении.
 
Зоопарк уже запускал пробную продажу билетов через интернет. Тогда это делалось через сторонний ресурс, который брал комиссию, из-за чего онлайн-билеты стоили дороже, чем купленные в кассе. На эксперимент пошли по просьбам посетителей
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Праздник с утра до ночи: чемпионат фейерверков откроется в День города в Зеленоградске
28 августа 201717:39
  6232
Праздник с утра до ночи: чемпионат фейерверков откроется в День города в Зеленоградске
Калининградский зоопарк начал продажу билетов через интернет
Фото горячей новости
10:26
  714
Фейерверки, спектакли, стрит-фуд: Клопс.Ru составил интерактивную карту развлечений в сентябре-2017
Фото горячей новости
25 августа 201717:55
  12481
Вегетарианский, пивной и музыкальный фестивали: как развлечься в Гданьске в сентябре-2017
Фото горячей новости
24 августа 201713:22
  3286
Десять тонн декораций: в Калининград приедет с гастролями театр им. Бестужева из Бурятии
Фото горячей новости
23 августа 201710:38
  2135

Лента новостей

Картинка
Молочный сторожок и каретный чемодан: что хранится в светлогорском музее "Колесо истории"
13:19
  79
Картинка
"Игра престолов": чем удивил и разочаровал седьмой сезон
12:30
  807
Картинка
В Калининграде выступит титулованный органист из Голландии Пьер Стайверс
28 августа 201711:14
  812
Картинка
На Куршской косе впервые выпустили в море рождённых в калининградском зоопарке тюленей (фото)
25 августа 201712:35
  3146
  Калининград
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo