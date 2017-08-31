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На открытии музыкального конкурса в Калининграде выступит всемирно известная органистка Хироко Иноуэ

13:38
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В воскресенье, 3 сентября, в Кафедральном соборе на острове Канта выступит всемирно известная японская органистка, в недавнем прошлом звезда калининградской органной сцены Хироко Иноуэ. В этот вечер в соборе торжественно откроются X Международный конкурс органистов им. М. Таривердиева и фестиваль "Орган+". 
 
Хироко Иноуэ с отличием окончила Московскую консерваторию, стажировалась в Консерватории принца Клауса по классу игры на исторических инструментах у профессора Тео Йеллема. Хироко Иноуэ исполняет фундаментальные сольные программы — монографические концерты из произведений Иоганна Себастьяна Баха и органную музыку Франции. Японскую органистку по сей день сравнивают с канадским пианистом Гленном Гульдом, известным интерпретатором музыки Баха. 
 
3 сентября в Калининграде стартуют заключительный этап Х Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева (полуфинал и финал) и фестиваль "Орган+". 
 
Выступят лауреаты конкурса разных лет, а также всемирно известный музыкант, профессор органа Венского университета, основатель оркестра "Венская Академия", художественный руководитель оркестра Musica Angelica Мартин Хазельбек и другие звёзды.

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