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В Доме Советов планируют провести кинофестиваль "Край света"

15:23
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Осенью 2018 года в Калининграде проведут кинофестиваль "Край света", площадкой для которого может стать Дом Советов. Об этом порталу "Кинопоиск" рассказал продюсер мероприятия Алексей Агранович. 
 
По словам Аграновича, в 2018 году фестивалей станет два. Один пройдёт на Сахалине и будет называться "Край света: Восток", второй — в Калининграде, он получит название "Край света: Запад". Продюсер рассказал, что в городе нет подходящей площадки, поэтому власти попросили его команду провести фестиваль в Доме Советов.
 
"С 1991-го по 2017-й тот дом медленно умирал, сейчас там нет ни стёкол, ничего. Местное руководство предложило нам что-то с ним сделать. Мы предложили проект "Министерство культуры". Дом мы предлагаем слоями поделить на три части. Верхняя часть — гостиница, бутик-отель с лучшим видом на город. Средняя часть — бизнес-центр, часть, которая должна зарабатывать. Она должна быть устроена таким образом: один-два офиса крупных компаний, а остальные офисы — маленькие пространства, предназначенные для стартапов. Это будет такое огромное коворкинг-пространство, куда приходят люди со своими проектами, а государство им в этом помогает. В нижней части, на первых трёх-четырёх этажах, расположится фестивальный центр. В проекте заложены кинотеатр и ещё два небольших зала", — заявил он.
 
Агранович сравнивает проект со службой одного окна. Он считает, что в "Министерстве культуры" должны действовать небольшие фонды, распределяющие гранты на театр, кино, музыкальные и другие проекты. К работе над площадкой для фестиваля он пригласил архитектора Александра Бродского. Фестиваль хотят провести во время осенних школьных каникул. 
 
"В Калининграде мы хотим посвятить его теме "Проблема взросления", — отмечает Агранович. — Он будет обращён к молодёжи и сконцентрирован так или иначе вокруг проблематики, которая существует среди молодых людей в России и в соседней Европе. Мы бы хотели, чтобы смотр был международным. Как Сахалин — это место, где наша культура встречается с восточной, так и Калининград — место встречи с культурой европейской. Важно, чтобы фестивали назывались одинаково, потому что это взгляд с разных сторон на одно и то же. Мы хотели бы дерзнуть и сделать фестиваль в Калининграде ещё и площадкой для обсуждения социальных проблем, существующих сейчас в Европе — например, проблемы миграции".
 
В марте врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил о планах инвесторов приступить к восстановлению Дома Советов в ноябре 2017 года. Он рассказал, что здание достроят и введут в эксплуатацию. Часть его займёт правительство. 
 

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