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Экскурсии, спектакли и Фаберже: в Калининграде пройдёт Ночь искусств (программа)

31 октября 201717:21
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3 и 4 ноября Калининград примет участие во всероссийской акции "Ночь искусств", в рамках которой представят свои программы музеи, библиотеки, концертные залы. Спектакли, выставки, перформансы — всё это ждёт посетителей на различных площадках города.


Программа

3 ноября

18:00 — Выставка "Красный Кёнигсберг" к 100-летию Октябрьской революции в России (Историко-художественный музей)
19:00 — Проект "Пространство искусства". Выставка-концерт "Пространство фламенко" (Историко-художественный музей)
19:00 — Открытие выставки "Калининград 1946–1966 / фотографии из семейного альбома", встреча с участниками проекта; конкурсы и розыгрыши призов от музея и партнёров; творческие встречи с калининградскими художниками; обзорные экскурсии по действующим выставкам музея; знакомство со студиями изобразительного искусства музея, проведение тематических мастер-классов, изготовление сувениров (Художественная галерея)
20:00 — Музыкально-спортивное шоу-ревю "На старт! Внимание! Оркестр!.. " (Дом искусств)
20:00 — Classical crossower. Музыкально-лазерное шоу (Кафедральный собор)
21:00 — Открытие выставки "Семь поколений на службе России" к 100-летию Октябрьской революции в России (Историко-художественный музей)
 
4 ноября

11:00 — "Лампа Аладдина". Сказка для детей (Музыкальный театр)
11:00 — Выставка калининградского художника-живописца Е. Кондрашова (Централизованная библиотечная система имени А.Т. Твардовского)
11:00 — Книжная выставка "Живопись в технике пастели" (Централизованная библиотечная система имени А.Т. Твардовского)
11:00 — Выставка изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества заслуженного учителя России Н.В. Шишковой (Музей истории и культуры города Гвардейска)
12:00 — Мастер-класс по декупажу (Централизованная библиотечная система имени А.Т. Твардовского)
12:00 — Спектакль "Конёк-горбунок", образовательная программа "Мы открываем закулисье" (Театр кукол)
13:00 — День открытых дверей в музее "Искусство открывает мир" (Культурно-досуговый центр, Озёрск)
14:00 — Экскурсия "Жизнь и творчество Ловиса Коринта" (Музей истории и культуры города Гвардейска)
18:00 — Спектакль "Любить Нерона" (Музыкальный театр)
18:00 — Квест по экспозиции для детей и взрослых (Музей янтаря)
18:00 — Концертный духовой оркестр и солисты филармонии, в программе П.И. Чайковский (Областная филармония)
18:20 — Лекция "Фаберже. Ювелирная слава России" и тематическая экскурсия к сенсационному экспонату музея — портсигару фирмы Карла Фаберже (Музей янтаря)
18:30 — творческая встреча с камерным хором "Кант" (Культурно-досуговый центр, Озёрск)
19:00 — Спектакль "Восемь любящих женщин", режиссёр — Т. Безменова (ТЮЗ "Молодёжный", Советск)
19:00 — Концертная программа "Россия от края до края" с участием ансамбля народной песни "Сорока", Новгород (Дом искусств)
19:30 — Экскурсионный сеанс на смотровую площадку башни Дона (Музей янтаря)
19:50 — Экскурсионный сеанс по выставке "Янтарь Александра Крылова" (Музей янтаря)
20:00 — открытие культурно-просветительского проекта "Краски Мироздания": открытие выставки российских художников; литературный перформанс; концерт Калининградского симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ A. Фельдмана; выступление джазового коллектива под руководством C. Матковского; выступление рок-группы "Рефлексия"; открытие выставки Дарьи Хвалей (Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова)
20:30 — Экскурсионный сеанс на смотровую площадку башни Дона (Музей янтаря)
21:00 — Концерт "Старая пластинка" (Музыкальный театр)
22:00 — Премьера спектакля на малой сцене "Мама, сними голову!" (драмтеатр)
 
Самые заметные события ноября — на интерактивной карте Клопс.Ru
 

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