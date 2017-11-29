В Калининградском зоопарке открыли для посетителей павильон с новорожденным жирафом

В Калининградском зоопарке со среды, 29 ноября, посетители имеют возможность увидеть детёныша жирафа, который появился на свет две недели назад. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе учреждения.



Уже выяснился пол нового обитателя зоопарка — это самец. Малыш оказался любопытным и активным, людей он не боится. Сами посетители в его присутствии стараются не шуметь, чтобы не испугать маленького жирафа.



В пресс-службе отметили, что детёныш хорошо ест и отлично себя чувствует, как и его мама Ива. Имени у новорожденного пока нет, но вскоре зоопарк планирует объявить конкурс на лучшую кличку для новичка. Уже появился претендент на это животное — его хочет в дальнейшем забрать один из зоопарков России.



Всего в стране сегодня живут 17 жирафов, включая этого малыша. Три из них — в Калининграде.