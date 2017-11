Rolling Stone составил топ-50 песен 2017 года. Рейтинг опубликован на сайте музыкального издания.



Лучшей признана композиция Sign of the Times Гарри Стайлза. На втором месте — Homemade Dynamite певицы Лорд. На третьей строчке составители рейтинга разместили Humble рэпера Кендрика Ламара.



Третье и четвёртое места заняли Bodak Yellow Карди Би и Lights of Home группы U2. Также в десятке оказались Migos и Лил Узи Верт с композицией Bad and Boujee, Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер, исполнившие Despacito, Portugal, The Man с Feel It Still, Лана Дель Рей и The Weeknd с песней Lust for Life и рэпер Future с композицией Mask Off.