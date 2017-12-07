В Калининграде состоится творческая встреча с писательницей Яной Вагнер

В калининградской библиотеке им. Чехова на Московском проспекте пройдёт встреча с популярной российской писательницей Яной Вагнер. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Первый же роман Яны Вагнер "Вонгозеро" в жанре постапокалипсис был номинирован сразу на две крупных литературных премии — "Национальный бестселлер" и "НОС", переведён на 11 языков и будет экранизирован. Продолжение — "Живые люди" — также номинировано на "НацБест". Сейчас Вагнер выпустила третий роман — на этот раз детектив — под названием "Кто не спрятался".



Мероприятие пройдёт в пятницу, 15 декабря. Начало в 18:30.