Историко-художественный музей объявляет конкурс плакатов по творчеству Гофмана

Калининградский историко-художественный музей объявляет конкурс в преддверии выставки, посвящённой Э.Т.А. Гофману. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Художникам предлагается подготовить работы на тему творчества кёнигсбергского писателя. "Киноплакат, театральная афиша, плакат для выставки — всё, что подскажет вам фантазия", — уточнили в музее.



Минимальный размер плакатов — 80x60 см, 200 dpi. Готовые работы можно принести в Калининградский историко-художественный музей (художественный сектор, адрес: ул. Клиническая, 21) или прислать в электронном виде на адрес museum-art6@mail.ru. Принимаются заявки с 11 по 19 января 2018 года.