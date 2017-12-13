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В Калининграде пройдёт международный турнир по хоккею с шайбой "Янтарная клюшка"

12:54
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C 22 по 24 декабря в Калининграде состоится международный турнир по хоккею с шайбой "Янтарная клюшка" среди юношей 2006 года рождения. Об этом Клопс.Ru сообщили организаторы мероприятия.

"Основными целями турнира являются популяризация и развитие детского и юношеского хоккея, повышение уровня мастерства детей, занимающихся этим видом спорта, укрепление здоровья молодёжи, приобщение к здоровому образу жизни", — пояснили организаторы. В соревновании примут участие шесть команд из Литвы, Белоруссии и России. Откроют турнир хозяева, которые встретятся на своём льду с командой "Кристалл" из Южно-Сахалинска.

Турнир пройдёт в ФОКе на ул. Горького, 87. По итогам трёхдневных состязаний определятся лидеры и победитель. 24 декабря в 12:30 пройдёт церемония награждения.

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