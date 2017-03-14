В Калининграде пройдёт XXI фестиваль студенческих и молодёжных театров "Равноденствие" (программа)

В Калининграде 16–24 марта в 21-й раз пройдёт открытый фестиваль и молодёжных театров "Равноденствие". Об этом сообщается на сайте БФУ им. И. Канта.



Помимо коллективов из Калининграда и области, в этом году спектакли представят труппы из Москвы и Белоруссии. Вход на мероприятия свободный, однако нужно иметь пригласительные, которые можно получить в департаменте по работе со студентами (ул. А. Невского,14, корпус 10, каб. 14, тел. 595-533) или ГБУ "Центр молодёжи" (Советский проспект, 13, каб. 517 или каб. 410).



Программа фестиваля



16 марта, четверг

18:30 — церемония открытия фестиваля

19:00 — ИНС-театр "Лабиау", МБУ "Полесский КДЦ". Философский скетч "ТСЖ, или Тихо все!" (Калининградский областной театр кукол)



17 марта, пятница



16:00 — театр-студия "Игры разума" (Калининград), драма "Цвета" (Калининградский областной театр кукол)

19:00 — творческий проект "Дивертисмент", ОУ "Белорусский государственный университет культуры и искусств". Абсурдная сказка "Притча о больших и маленьких женщинах" (Калининградский областной театр кукол)

18 марта, суббота



16:00 — театр-студия "Кумкуат" (Санкт-Петербург). Спектакль-абсурдоперевод "Хрмса" (Калининградский областной театр кукол)

19:00 — молодёжный драматический театр "Браво-бис". Драма "Без вины виноватые" (Дом офицеров Балтийского флота)



19 марта, воскресенье



15:30 — образцовый молодёжный театр "Зеркало". Трагикомедия "Чудаки" по произведениям А.П. Чехова (дворец творчества детей и молодёжи "Янтарь")

19:00 — театр "Томас" (Московская область), мелодрама "Научи меня любить" по мотивам пьесы У. Гибсона "Двое на качелях" (Калининградский областной театр кукол)

20 марта, понедельник



16:00 — образцовая театральная студия "Иная возможность" (Советск). Драма "Серафима" (Калининградский областной театр кукол)

19:00 — молодёжный театр "Молодая гвардия" (Советск). Пластическая драма "Мистраль" (Калининградский областной театр кукол)



21 марта, вторник



16:00 — театральная студия "Дель-ка". Сценическая заумь в одном действии "Что это было?" (Дом актёра)

19:00 — студенческий театр БФУ им. И. Канта "Третий этаж", сцены из жизни "Дядя Ваня" по мотивам пьесы А.П. Чехова (ул. Солдатская, 7)



22 марта, среда



16:00 — театральная студия "Браво-бис". Философская сказка "Маленький принц" (Дом офицеров Балтийского флота)

19:00 — студенческий театр, театральная мастерская Шиловского, ВГИК (Москва). Комедия "Тайна моей любви" по рассказам А.П. Чехова



23 марта, четверг



15:00 — молодёжная театральная студия "АСТ.Opus". Моралите "Мактуб" (камерный зал театральной студии на ул. Кирпичной, 7)

17:00 — мастер-класс по актёрскому мастерству актрисы театра "Центр им. Вс. Мейерхольда", театра-студии "Бу" при Булгаковском доме Олеси Абрамовой (дом офицеров Балтийского флота)

24 марта, пятница



18:30 — церемония закрытия фестиваля (Калининградский областной театр кукол)

19:00 — молодёжный драматический театр "Браво-бис". Комедия "Пощёчина" (Калининградский областной театр кукол)