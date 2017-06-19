Спектакль Калининградского драмтеатра "Тройкасемёркатуз" покажут на фестивале в Екатеринбурге
Актёры Калининградского драматического театра примут участие в международном фестивале, который пройдёт в Екатеринбурге. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь драмтеатра Лидия Пименова.
Фестиваль "Коляда-Plays" состоится 20–30 июня. Калининградская труппа представит там новый спектакль "Тройкасемёркатуз" режиссёра Вячеслава Виттиха по пьесе, написанной организатором фестиваля Николаем Колядой.
Калининградский драмтеатр получает приглашение на это мероприятие уже второй год подряд, однако в прошлый раз не было финансовой возможности. В этом же году были приложены все силы для участия.
"В этом спектакле графиню играла заслуженная артистка Тамара Соловьёва, — рассказала пресс-секретарь. — Она настоящая графиня, сыграла прекрасно. Но она пожилой человек. И сейчас в нашем спектакле замена: на эту роль ввели артиста. Не пожилую актрису, как можно было ожидать, а молодого актёра Алексея Переберина".
"Тройкасемёркатуз" будет показан 24 июня. Всего на фестивале представят 36 спектаклей из разных городов и стран.
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