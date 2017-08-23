Десять тонн декораций: в Калининград приедет с гастролями театр им. Бестужева из Бурятии

В начале сентября в Калининграде состоится показ двух спектаклей Государственного русского драмтеатра им. Бестужева из Улан-Удэ (Бурятия) в рамках проекта "Большие гастроли". Об этом сообщает пресс-служба Калининградского драматического театра.



"Этот проект объединяет нашу область с культурным пространством России, — пояснили в пресс-службе местного драмтеатра. — Федеральный центр вкладывает деньги, чтобы наши зрители расширяли кругозор".



Ещё 12 июля в Калининград отправили две фуры с десятью тоннами декораций. Транспорт преодолеет семь тысяч километров, чтобы прибыть в Калининград. 4 и 5 сентября гастролирующий театр представит драму "Фронтовичка", отмеченную многочисленными премиями, в том числе "Золотой маской". 6 сентября калининградцы увидят спектакль "Анатэма. Посвящение кино" по мотивам произведения Леонида Андреева.



"Сама постановка в жанре фильма ужасов — это объединение психологического, визуального и нелинейного театра. История бедного еврея, искушаемого Анатэмой (Анафемой — отлучённым), стара, как мир, — рассказали в пресс-службе. — Первая премьера пьесы Л. Андреева состоялась на сцене МХТ в 1909 году. Главную роль в постановке В.И. Немировича-Данченко и В.В. Лужского сыграл Василий Качалов. Тогда спектакль был запрещён П.А. Столыпиным специальным циркуляром".



Посетить спектакли театра им. Бестужева смогут не только калининградцы, но и жители региона: по предварительным заявкам драмтеатр принимает организованные группы, которым будут предложены билеты по льготным ценам. Калининградцам также предложат 200 билетов по сниженным ценам — со скидкой 20%.



В ноябре, когда Калининградский драмтеатр будет праздновать своё 70-летие, местная труппа отправится в Бурятию, чтобы в ответ представить три своих работы. Жители Улан-Удэ увидят премьеру "Маленьких трагедий", стартовавшего в прошлом сезоне "Мнимого больного" и спектакль "Мастер и Маргарита", пользующийся неизменным успехом.